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دراما المتحدة

طفلة تسأل: «ينفع أهني أصحابي المسيحين بأعيادهم؟».. وعلي جمعة يجيب

كتب:

نرمين عفيفي
03:31 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق

الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول «هل ينفع أهنى أصحابي المسيحيين بأعيادهم؟».

برنامج «نور الدين» يذاع على قنوات الشركة المتحدة اليوم الثلاثاء

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: «أيوة عادى ينفع، بس إنتى مش واخده بالك من السؤال، يعني كأن في حد مفهمكم إنه مش عادي، وإنك هتأخذي ثواب لما تنشري الكراهية».

علي جمعة: المجاملات تعلى من قدرنا

وتابع: «والله يا أولاد، الدنيا كلها لازم تكون حب في حب، بدون كراهية، وعندنا المصريين لما اتشبعوا بالإسلام، فعملوا أمثلة، قالوا له تنفخ ليه يا برص، قال علشان الناس تكرهنى، طيب هو فى حد بيحبك، فلازم نفهم إن شيوع الحب والتهنئة والمجاملات تعلي من قدرنا، والكراهية تنقص من قدرنا، فيه حد عاوز يعمل صدام وفتنة، ده إحنا جيران من 1500 سنة، وعاوزين مفهوم الكراهية ده يتعدل ويبعد عن البدعة».

 

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بقلم نرمين عفيفي