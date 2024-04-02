مواصفات امتحان مادة الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني
كتب:
أميرة فكري
03:07 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
وزارة التربية والتعليم
حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
مواصفات امتحان الكيمياء
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة – الزمن – الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نـ نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.
- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة).
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% تقريباً ، والأسئلة المقالية بنسبة 15% من درجة الاختبار.
- زمن الإجابة ساعة ونصف للصف الأول الثانوي، وزمن الإجابة (ساعتين) للصف الثاني الثانوي.