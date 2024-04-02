موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج.. مفاجأة في الأحداث

مفاجآت كبيرة تشهدها أحداث الحلقة 23 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعدما استطاع «طارق» عصام السقا استغلالها ونقل ملكيات عمه، رشدي الشامي، إليه من خلالها، لتبقى هي وحدها في مواجهة مع الأخير، وعقب توتر علاقتها مجددًا بوالدها «خالد الصاوي»، ونرصد في السطور التالية موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

يأتي موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 23 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 23 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 23 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.