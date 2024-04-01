مسلسل صدفة الحلقة 22.. هل ينتقم رشدي الشامي من ريهام حجاجرمضا؟  

أحداث مليئة بالإثارة والدراما، شهدتها أحداث الحلقة 22 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعدما تعرضت لصدمة كبيرة في «طارق» عصام السقا، الذي أوهمها بحبه لصالح غايته الشخصية، وهو استغلالها لاسترداد أملاكه من عمه.

صدمة كبيرة تعيشها صدفة، إذ انهارت من البكاء في الشارع، وهي تسترجع ذكرياتها قبل أن تسرد لشقيقتها «حنان» ما حدث لها، ليفاجئها «طارق» باتصال هاتفي عدة مرات دون رد منها.

مسلسل صدفة الحلقة 22

ونجح «طارق» عصام السقا في استرداد أملاكه من عمه رشدي الشامي، وذهب ليتحداه في مكتب عمله، مؤكدا له أن صدفة تنازلت له عن الأملاك.

فهل ينتقم رشدي الشامي من ريهام حجاج «صدفة» بعدما خسر أملاكه خلال الحلقات المقبلة؟.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.