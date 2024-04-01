 ملخص الحلقة 22 مسلسل صدفة.. خالد الصاوي يطرد ريهام حجاج أمام الجميع

أحداث مختلفة مليئة بالتفاصيل شهدتها الحلقة 22 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعدما استطاعت الوصول لمكان «فرح» نور إيهاب، وإنقاذها من فخ زميلها «علي» حتى لا يكون مصيرها مثل الطالبة راندا.

الحلقة 22 مسلسل صدفة.. صدفة تذهب إلى منزل والدها

وخلال الحلقة 22، من مسلسل صدفة ذهبت «صدفة» لمنزل والدها «فؤاد» خالد الصاوي، برفقة «فرح» كي تعيدها لأسرتها وتطلب منهما الحفاظ عليها، وخلال تواجدها كانت لحظة خطبة «منار» ميار الغيطي على «معتز» صديق والدها، وسرعان ما تهكمت عليه «صدفة» لفظيا، ليتأكد أنها كانت سبب اكتشاف خيانة منار لزوجها.

وعلى عكس توقعات «صدفة»، طردها فؤاد بطردها أمام الجميع، وحذرها من الاقتراب من منزلهما مرة أخرى.

مسلسل صدفة

يذكر أن مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.