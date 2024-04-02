أحمد أبو زيد يكشف تفاصيل أصعب مشاهد مسلسل صدفة.. أعاد تصويره 3 مرات

عبر الفنان أحمد أبو زيد عن سعادته لتقديم شخصية «صاصا» ضمن أحداث مسلسل صدفة الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، كاشفا بعض التفاصيل عن كواليس المشاهد، وكيفية التحضير لها.

قال الفنان أحمد أبو زيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن كواليس قبوله لشخصية «صاصا» في مسلسل صدفة، «بعدما قرأت السيناريو انجذبت إليه وبدأت في التحضير له في خيالي، وجهزت الملابس التي تخصها، وبعد التصوير بدأت ملامح الدور تظهر مع الوقت».

أصعب المشاهد التي قدمها «صاصا»

وتطرق أحمد أبو زيد إلى الحديث عن أحد المشاهد المهمة التي قابلته في أداء الشخصية «يعتبر مشهد الطعن بالمطوة من المشاهد الصعبة التي واجهتني، لأن الأجواء كانت شتوية وكان يجب أن نأخذ المشهد من زوايا مختلفة ما جعلني أكرر تصويره 3 مرات فكان ذلك مجهداً زائدا، لأنه كان يتطلب إزالة الدم للتصوير مرة أخرى».

كواليس التحضير للمشهد

واستكمل أبو زيد حديثه عن كواليس التحضير لهذا المشهد، «عملت بروفات كثيرة على المشهد، كما أنني أضفت بعض الإفيهات حتى لا يكون صادماً ويتقبله الجمهور، وأثناء عملي على المشهد كنت مستمتعا كثيراً وتوقعت أنه سينال إعجاب المشاهدين، كما أن فريق العمل خلف الكاميرات كان مستمتعا أيضاً به».

وقال أبو زيد عن رأيه في ردود أفعال الجمهور على دور صاصا، «سعيد برود الأفعال التي تلقيتها، حيث رأيت الجمهور في الشوارع يتفاعل مع الشخصية التي أقدمها خلال أحداث المسلسل ما جعلني أشعر بنجاح الدور والمسلسل، كما أنني شاهدت القاعدة الجماهيرة التي تمتلكها ريهام حجاج».

كواليس العمل

وأشار الفنان أحمد أبو زيد حول بعض التفاصيل داخل كواليس المسلسل «كانت أجواء الكواليس جيدة وتحمل الكثير من اللطف، حيث شعرنا بأننا أسرة واحدة داخل العمل، فكنت أمزح كثيراً مع الشاب الذي يقدم شخصية شقيقي بالمسلسل وباقي أفراد العمل».

شخصية «صاصا» لم تشبهني على الإطلاق

وكشف أحمد أبو زيد التشابه بينه وبين شخصية «صاصا» الذي يقدمها خلال المسلسل «لم يكن هناك أي تشابه بيني وبين شخصية صاصا من جميع الجوانب فملابسه لم تشبهني، كما أنه يدرس بكلية التربية الرياضية على عكسي فأنا تخرجت من كلية ألسن عين شمس».