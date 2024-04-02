متى تنتهي الموجة الحارة؟.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الموجة الحارة على البلاد مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن حالة الطقس غدا ستكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون دافئة على السواحل الشمالية.

ويسود غدا الأربعاء، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على معظم المدن والمحافظات بكافة أنحاء الجمهورية غدا الأربعاء، كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.