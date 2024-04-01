حالة الطقس غدا الثلاثاء.. أجواء حارة في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

ومن المتوقع وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود شبورة مائية غدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا وفقا لما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.