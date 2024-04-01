«الزراعة»: حالة الطقس هذه الأيام تزيد من إنتاجية بساتين الفاكهة

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استقرار حالة الطقس يصب في مصلحة مزارعي بساتين الفاكهة وحقول المحاصيل الصيفية المبكرة، حيث ينعكس ذلك على زيادة الإنتاجية.

وأضاف المركز، أن الحرارة استقرت على غير المعتاد عند معدلات بين 30 إلى 35 درجة خلال هذه الأيام، ومن المتوقع أن تستمر إلى مدد أطول تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة حاليًا حتى دخول الأجواء الصيفية الحقيقية.

رياح نشطة طوال أيام الأسبوع

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الرياح ستكون نشطة طوال أيام الأسبوع، حيث تتراوح بين 30 إلى 40 كم في الساعة، مع تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق، لذلك يُسمح بارتداء الملابس الصيفية الوسط يوميًا في فترات النهار، خاصة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءًا، مع ارتداء جاكت شتوي متوسط أو خريفي حال التواجد ليلًا خارج المنزل لساعات الليل خاصة المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر.