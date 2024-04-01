حالة الطقس بجميع المحافظات غدا الثلاثاء.. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-4-2024 في مصر، عودة للاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس حار بالتزامن مع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، فضلًا عن ظاهرتين جويتين مؤثرتين تضربان عددا كبيرا من المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في جميع المحافظات أجواء حارة خلال النهار على أغلب المحافظات، عدا السواحل الشمالية التي تشهد أجواء دافئة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتسود أجواء لطيفة مساءً وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

الشبورة على الطرق السريعة

وتحذر الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة في أغلب المحافظات، وتحديدًا في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا.

أمطار رعدية غدا

وذكرت الأرصاد، في بيانها، أنّه من المتوقع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حركة الرياح اليوم

وتنشط حركة الرياح اليوم على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن أقاليم شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة غدا

وتأتي درجة الحرارة غدا في مصر العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

الطقس غدا في الإسكندرية

وفيما يخص حالة الطقس في الإسكندرية غدا، تشهد أجواء دافئة نهارًا، لطيفة ليلًا مع كثافة الشبورة المائية صباحًا، ونشاط حركة الرياح، وعدم وجود فرص سقوط أمطار.

الطقس في الأيام المقبلة

وتتضمن توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بدءًا من الأربعاء وحتى الجمعة 5 أبريل، كثافة الشبورة المائية ونشاط حركة الرياح، بينما تنقشع الشبورة ويظل نشاط الرياح مستمرًا من السبت 6 وحتى الأحد 7 أبريل.