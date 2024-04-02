حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية وارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهارًا، أمّا ليلا وفي الصباح الباكر فتظل الأجواء لطيفة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى فرص لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح وسقوط أمطار

وأضافت «الأرصاد» أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.