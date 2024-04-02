نجم مانشستر يونايتد يعتزل جزء من مهارات كرة القدم.. كيف سيفعل ذلك؟

لاشك أن الإصابات تعد بعبعًا وهاجسًا يطارد جميع لاعبي كرة القدم حول العالم، إذ بات شبحًا يتربص بمسيرتهم ويهدد أحلامهم ويحولهم إلى أسرى للقلق والتوتر الدائم، وهو الفخ الذي وقع ضحيته رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، الذي قرر التخلي عن إحدى مهارات مرة القدم، من خلال اعتزالها بشكل كامل، وعدم تنفيذها مهما كلفه الأمر.. فما هي؟

ضربات الرأس بعبع جديد لـ«فاران»

«ضربات الرأس» باتت شبحا يطارد أحلام رافائيل فاران، الذي ألمح إلى ذلك في تصريحات مثيرة للجدل، عندما حذر من مخاطر ضربات الرأس المتكررة في كرة القدم، داعياً إلى إعادة النظر في أهمية مهارة أساسية لطالما اعتبرت جوهر اللعبة.

«سمعت لأول مرة عن الارتجاجات الدقيقة هذا الموسم، عندما تم إحضار متخصصين في هذا المجال لتثقيفنا حول مخاطرها».. هكذا قال «فاران» في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول المخاطر التي تطارده على خلفية ضربات الرأس، خاصة أنه عانى من إصابة بسببها هذا الموسم.

وقال الفرنسي: «تعرضت هذا الموسم لضربة رأس قوية في إحدى المباريات، شعرت بعدها بإرهاق غير طبيعي، وآلام في العين، أجبرتني على الغياب عن المباراة التالية، أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في أهمية مهارة ضرب الكرة برأس، خاصة مع ازدياد الوعي بمخاطر الارتجاجات الدقيقة على المدى الطويل».

تصريحات فاران تأتي متزامنة مع تزايد الجدل حول مخاطر ضربات الرأس في كرة القدم، ودعوات متزايدة من قبل بعض الخبراء واللاعبين السابقين إلى حظر هذه المهارة بشكل كامل.

وتعد مهارة ضرب الكرة برأس من المهارات الأساسية في كرة القدم، حيث تستخدم في تسجيل الأهداف، وصد الكرات العرضية، وفرض السيطرة على الكرة في منطقة الجزاء، إذ تواجه حظر هذه المهارة صعوبات كبيرة، خاصة من قبل عشاق اللعبة الذين يرون فيها جزءاً لا يتجزأ من جمالها وإثارتها.