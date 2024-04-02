نواب بـ«الشيوخ» يهنئون الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية اليوم

هنأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه منصب رئيس جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، بعد أداء اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

الولاية الجديدة عيد لمصر

وأكد النائب خالد مصطفى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية خارطة طريق لمستقبل مصر في إطار بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن بداية الولاية الجديدة تعد عيدا لمصر ومرحلة تاريخية جديدة من الأمن والاستقرار والإنجازات العملاقة.

واختتم النائب خالد مصطفى بأن مصر ستشهد مزيدا من التقدم والإنجازات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن والاستقرار.

أداء اليمين الدستورية

كما هنأت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية قائلة: «تعد هذه المناسبة فرصة لنا جميعًا لتجديد العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ولنجدد الثقة في قدرته على قيادة مصر ولنقف جميعًا كمصريين صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة في مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل».

وأضافت راندا، في بيان، أن هذه اللحظة التاريخية تعد خطوة هامة نحو استمرارية العمل الديمقراطي في مصر وتعد تتويجًا من الشعب المصري للرئيس لجهوده التي عكف عليها خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها تحقيق الإنجازات والتنمية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، وتأكيدًا على الثقة التي يحظى بها الرئيس السيسي من الشعب المصري الذي اختاره لقيادة مصر خلال هذه الفترة المصيرية، مُوكدًا أن أداء الرئيس اليمين الدستورية لأول مرة بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يشكل رمزًا للتطور والتحديث التي تعاصره وتشهده مصر.

التنمية الشاملة في مصر

كما أكدت أن تجديد الثقة من الشعب المصري الوفي للرئيس السيسي يعكس الاعتراف والوعي الحقيقي بما قدمه من جهود حثيثة ومُثمرة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في مصر ولاستكمال المسار الناجح نحو تحقيق التنمية والرخاء لبلادنا.

وتابعت: «أؤكد دعمنا الكامل للرئيس السيسي في سعيه لتحقيق مستقبل مشرق لمصر ولشعبها العظيم، ونعده بأننا سنواصل العمل بجد وتفانٍ في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور لدعم استقرار الدولة ونهضتها».