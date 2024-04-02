«القادم أصعب».. انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية وعودة الأمطار

أصدرت غرف العمليات المركزية في المحافظات بيانًا يتضمن تحذيرات للمواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى، مناشدة المواطنيين بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الخفيفة.

موعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

وأوضح بيان غرف العمليات المركزية موعد انخفاض درجات الحرارة والذى يبدأ من يوم الأحد 7 أبريل، وذلك بمعدل 4 درجات مئوية مع عودة سقوط الأمطار في مختلف المحافظات ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

موعد سقوط الأمطار

وأوضح البيان أن فرص سقوط الأمطار تزاد على شمال البلاد مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وذلك بعد تعرض المحافظات إلى موجة من الطقس الحار خلال الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في يوم الأحد 7 أبريل جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة