محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: نقدر إنجازاتكم في كل المجالات

هنأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الجديدة، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي

وقدم محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وإنجازات حقيقية على أرض الواقع في كافة القطاعات.

مشروعات تحققت في عهد الرئيس

وأشار إلى أن المشروعات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت تنفيذ 1683 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، وجرى تنفيذها في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.