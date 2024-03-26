محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع المدفن الصحي بتكلفة 6 ملايين يورو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعي إنشاء المدفن الصحي، ومصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، وفقاً لخطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات

ومصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة ممول من الاتحاد الأوروبي EU والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية SECO، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.

مشروع المدفن الصحي

وخلال الاجتماع، قال محافظ قنا، إن مشروع المدفن الصحي يقع على بُعد حوالي 13.5 كيلومتر من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا الأقصر، بتكلفة 6,851,479 ملايين يورو.

وأشار إلى أنه جرى مراعاة اختيار موقع المشروع ليكون مطابقا للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، وأيضًا مراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، ويتكون من 3 خلايا دفن ومباني إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل إطارات.

وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون متر مكعب، ما يعادل عمر افتراضي 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بارتفاع 5-10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

محطة المعالجة البيولوجية بقنا

وأضاف الداودي، أن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يوميا، بتكلفة 110 ملايين جنيه، ليلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويتضمن خطا متكاملا من 3 أجزاء، منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة لاستخدامه في مصانع الأسمنت، على أن تُنقل المخلفات المتولدة من منطقتي قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحي.