محافظ قنا: 75 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب الخريجين خلال شهرين

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه جرى تمويل 1305 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بإجمالي 75 مليونا و593 ألفا و982 جنيها، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

تمويل المشروعات الصغيرة

أضاف في بيان، أنه جرى تمويل 24 مشروعا صغيرا بـ37 مليونا و753 ألفا و202 جنيه ، وفرت 415 فرصة عمل لشباب الخريجين، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1281 مشروعا بتمويل 37 مليونا و840 ألفا و780 جنيها، وفرت 2406 فرص عمل.