محافظ قنا: انخفاض نسبة المواليد خلال شهري يناير وفبراير 2024

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن معدل المواليد انخفض خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقارنة بأعداد المواليد خلال نفس الفترة 2023، بعدد 1070 مولودًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده لمتابعة ملف تنظيم الاسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.

تنظيم الأسرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

قوافل تنموية للأسرة

ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة مقترح تنفيذ قوافل لتنمية الاسرة القنائية، والذي يشمل تقديم خدمات ذات جودة للسيدات، على مرحلتين تشمل الإعداد والحشد بمشاركة منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات وفرق الوحدات الصحية بالأماكن المستهدفة.

وأشارت إلى أن قوافل تنظيم الأسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات ومتابعتها فى حالة الاحتياج، بالإضافة إلى إقامة ندوات ومعارض لتمكين المراة اقتصاديا وذلك للاستفادة القصوى للسيدات.

ومن جانبه ثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الأجهزة والمؤسسات الأهلية التي شاركت في تنفيذ الحملات والأنشطة التي حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الأسرة، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطني قنا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.