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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

كتب:

اسلام فهمي
12:00 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
جامع في المنيا

جامع في المنيا

حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، وتتجه أنظار المسلمين نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 4 ابريل 2024، الموافق الرابع و العشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:16 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت أمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:18 صباحًا .

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 14 ساعة و 18 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل. 

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