«الأرصاد»: استمرار الأجوء الحارة على البلاد حتى آخر أيام شهر رمضان

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الحارة على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على أن يتضح حالة الطقس في العيد خلال الأيام المقبلة.

طقس الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد، في تقرير صادر عنها، استمرار تأثر البلاد بكتلٍ هوائية صحراوية حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب الصعيد، حيث تصل الحرارة لـ37 درجة وذلك بعد مرور أسبوعين على بداية فصل الربيع.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن قيم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة، وفقا للأرصاد الجوية فقد جاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الاربعاء 3-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس5-4- 2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 6-4- 2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.