«القومي للإعاقة» يضيئ مقره باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والمقرر له 2 أبريل من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2008 بالإجماع ليكون بمثابة توعية عامة بمرض التوحد، والتنبيه دوما على توجيه الجهود للاعتراف به، وبجهود الدول ومنها مصر في هذا الشأن.

«القومي للإعاقة» يحيي أسر أطفال التوحد

ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة التقدير لكل أمهات وأسر الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، لدورهم مع ذويهم في رحلة الحياة، والتي تبدأ من مرحلة اكتشاف الأمر مرورا بالتشخيص و استكمالا لمرحلة العلاج.

جهود المجتمع المدني مع مرضى التوحد

وحيت الدكتورة إيمان كريم، بهذه المناسبة جهود الدولة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع بشكل عام، وممن يعانون «اضطرابات في الطيف» بشكل خاص، وجهود المجتمع المدني الرامية إلى إذكاء الوعي باضطراب طيف التوحد، باعتباره أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية «اضطرابات في الطيف»، والذي يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات على الأغلب، ويعاني الأطفال المعرضون لذلك وبصورة شبه مؤكدة من صعوبات في ثلاثة مجالات تطورية أساسية هي العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، مؤكدة أن التوحد ليس إعاقة نفسية، لكنه اضطراب نمائي عصبي.

في السياق ذاته، أعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن إضاءة مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باللون الأزرق في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، ولمدة ثلاث أيام قادمة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وتأكيدا من المجلس على الدور المجتمعي الذي يقوم به في التوعية بالأيام العالمية والأمراض التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة.