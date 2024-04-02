«القومي للإعاقة»: الولاية الثالثة للرئيس السيسي استكمال لإنجازات 10 سنوات ماضية

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري.

الفترة الرئاسية الجديدة استمرار حقيقي لما تحقق في 10 سنوات

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، إن الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة حكم البلاد، تعد استمرارا حقيقيا لكل الجهود التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس والقائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة.

وأشارت «كريم»، إلى أن العالم كله تطلع اليوم إلى دور مصر في المنطقة وذلك بفضل وحكمة قائدها وعظمة شعبها، الذي لا يدخر جهدا في الوقوف بجانب القيادة السياسية ومساندة كافة المشروعات التنموية، والأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من نسيج هذا الوطن، ويشاركون بشكل حقيقي وفاعل في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة بكل ما يملكون من أحلام وطاقات وإمكانات.

دعم ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي

وعاهدت المشرف العام على المجلس، الرئيس السيسي بأن تكون آليات دعم وتنمية وتدريب ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات واهتمام المجلس والشركاء معه، وأن يكون شعار الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيسي «لا أحد منا يتخلف عن الركب».