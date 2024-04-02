عماد الدين حسين: إشارة الرئيس للحوار الوطني يدل على تقديره لأهميته

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في بيانه الرسمي الذي ألقاه بعد أداء اليمين الدستورية في المرتبة الثانية من أولويات الدولة، مباشرة بعد الحديث عن الأمن القومي الوطني وعلاقات مصر الخارجية، يدل على تقدير الرئيس للحوار وأهميته وإدراكه لأثره الكبير في المجتمع، فضلا عن تأكيده أهمية العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني ومخرجاته، وهي ليست المرة الأولى، حيث أنه يوصي على ذلك في كل احتفالية تقريبا.

التأكيد على جدية الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الإشارة من الرئيس تؤكد جدية الحوار الوطني، «إشارة الرئيس للحوار الوطني هي دفعة قوية للحوار، ونأمل أن يتحول إلى مؤسسة كاملة وليس مجرد منتدى يضم نخبة من ممثلي القوة السياسية والمجتعمعية المختلفة، وذلك حتى يساهم في تحليل مزيد من القضايا والموضوعات دون أن تحدث خلل بأي من اختصصات البرلمان أو الحكومة».

جهود الحوار الوطني للمرحلة المقبلة

وأشار إلى أن الحوار الوطني تمكن من إنجاز توصيات المرحلة الأولى، وتم عقد العديد من الاجتماعات المختلفة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، والآن حان الوقت لرفع توصيات الملف الاقتصادي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال الجلسات التي لم تستكمل منها على سبيل المثال ملفات الحبس الاحتياطي وحرية قانون تداول المعلومات وحقوق الإنسان، هذه الأمور هي محاور هامة سترى النور خلال الولاية الجديدة.

وعن التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن المرحلة الثانية من الحوار الوطني، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها جميعا جاءت تصب في مصلحة المواطن، وتعمل على حل المشكلات المختلفة التي تواجهه، حيث شملت التوصيات مقترحات حول التضخم وارتفاع الأسعار.