عضو مجلس الأمناء: حديث الرئيس السيسي اليوم عن الحوار الوطني دفعة قوية لنا

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني واستكماله المرحلة المقبلة خلال خطابه عقب حلف اليمين الدستورية، هو انحياز كامل للشعب المصري، كما أنه يمثل طاقة دفع قوية لكافة القائمين على الحوار من أجل استكمال العمل بشكل أفضل.

استكمال مسار الإصلاح المجتمعي والسياسي

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن التأكيد على استكمال الحوار يؤكد أن الدولة المصرية أمام استكمال حقيقي لمسيرة الاصلاح المجتمعي والسياسي، وأن الرئيس السيسي يمتلك رؤية واقعية وحقيقية ستحدث نقلة حقيقية في المجال السياسي خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيتم البناء على ما تحقق من الحوار، لكونه مظلة لكافة فئات المجتمع المصري.

تجهيزات المرحلة القادمة من الحوار الوطني

وأكد أن الإشارة للحوار الوطني في كلمة الرئيس السيسي، هي قوة دافعة لكافة القائمين على الحوار، وسنشهد المزيد من الخطوات الهامة خلال الأيام المقبلة بسبب هذه الدفعة التي جاءت من الرئيس السيسي، ومن أهم الخطوات التي ستتم في المرحلة القادمة، هي رفع كافة التوصيات الاقتصادية التي خرجت من المرحلة الثانية للحوار الوطني إلى الرئيس السيسي، لاتخاذ اللازم حولها من قرارات وتوجيهات.