تحالف الأحزاب يشيد بكلمة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية

أشاد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبا سياسيا، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبدء ولاية جديدة.

وأعرب المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية عن شكره للمعاني التي تضمنتها كلمه الرئيس، خاصة تأكيد الرئيس على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، خاصة أن التحالف كان شريكا، وما زال أساسيا في الحوار الوطني.

زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب، أن المجلس الرئاسي بالإجماع أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة لما تضمنته الكلمة من دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر.

مراحل خطة العمل الوطني في الولاية الرئاسية الجديدة

وأشار «نفادي» إلى أن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، دعا كل الشعب المصري ومؤسسات الدولة إلى ضرورة العمل بجد والتكاتف والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر في هذه المرحلة، والعبور بالتحديات إلى أفاق أوسع من التنمية والرخاء والازدهار، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرح بوضوح الخطوط العريضة لمراحل خطة العمل الوطني في الولاية الرئاسية الجديدة.