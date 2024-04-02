«الحركة الوطنية»: السيسي حريص على تدشين استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أداء حلف اليمين، شمل رسائل صادقة ودقيقة عن حجم الإنجازات التي تحققت لمصر، ووعود بجني ثمار النجاحات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، بجانب طمأنة المصريين على مستقبل بلادهم، والتأكيد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تتناسب مع تطلعات المصريين، خاصة أننا مع بداية عهد جديد للرئيس السيسي، وأداء القسم لولاية رئاسية جديدة، هناك تطلعات للمصريين لفترة أكثر ازدهارا.

شعار الجمهورية الجديدة

وقال «مجدي»، في بيان له، إن المصريين مقبلون على جمهورية جديدة، ترفع شعار حق الإنسان المصري في الحياة الكريمة، وبناء الإنسان على أسس تعليمية وصحية سليمة، وذلك بعد تدشين القيادة السياسية لعشرات المبادرات الصحية التي استهدفت الاهتمام بصحة المصريين من كل الفئات والأعمار، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه حكم مصر على تدشين استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في القطاعات وهو ما يلمسه المصريين خلال الفترة الراهنة.

إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية متنوعة وعديدة على رأسها تدشين برنامج حياة كريمة، وإنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلو مترات للطرق الجديدة والكباري والجسور والمحاور، وإطلاق التأمين الصحي الشامل ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، على فيروس سي، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، والقضاء، وتطوير كافة الموانئ وغيرها من النجاحات، وإضافة قرابة 4 ملايين فدان للمساحة المزروعة ومشروعات عملاقة ضخمة منها مستقبل مصر الزراعي وتوشكي وغيرها.

وأوضح «مجدي»، أن حفل تنصيب الرئيس السيسي وخطابه اليوم يؤكد أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا غير مسبوقا، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، ليستكمل ما بدأه من إنجازات ونجاحات ويجني ثمار ما نفذه خلال الفترة الماضية، خاصة أن تلك الولاية التي تؤسس لبناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن تنصيب الرئيس السيسي يأتي في ظل آمال كبيرة من الشعب المصري في تخطي كافة التحديات والحفاظ علي ثوابت الوطن ووحدته داخليا واستقراره.