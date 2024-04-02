رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي ببدء ولاية رئاسية جديدة

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

وذكر رئيس الهيئة، أن الفترة الرئاسية الجديدة جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون.