إلى متى يستمر ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعدما شهدت الأنحاء كافة ارتفاعا في درجات الحرارة، الأيام الماضية، ما جعل الكثيرين يرغبون في معرفة حالة الطقس الأيام المقبلة، وإلى متى يستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة، إذ إنّ من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إلى متى يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يكون هناك ظهور للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة على مدار، يومي الخميس والجمعة، الموافق 4 و5 أبريل لتسجل 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل على القاهرة الكبرى يوم السبت الموافق 6 أبريل 29 درجة مئوية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.