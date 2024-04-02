أبطال التوحد يصممون مقاعد مستوحاة من حضارة مصر في احتفالية جمعية الأوتيزم

تنظم الجمعية المصرية للأوتيزم، احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأوتيزم، وتأتي تحت عنوان «مالناش حدود»، وخلال الاحتفالية، يقوم أطفال التوحد خلالها بتصميم مقاعد قاموا بتنفيذها بأيديهم، وهي مقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

كل طفل سيقدم خلال احتفالية اليوم العالمي للتوحد فكرة تصميم المقعد، وسيتسلم المتحف المصري الكبير المقاعد خلال الاحتفالية، والتي تأتي، بهدف تسليط الضوء على أهمية توفير الدعم التعاون لضمان حياة كريمة ومستقبل واعد للأشخاص من ذوي طيف التوحد.

برعاية وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي

تأتي الاحتفالية تحت رعاية كل من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وبحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وأعضاء برنامج «شارك تانك».

الاحتفالية باليوم العالمي للتوحد، تُستكمل تنظيم ورش عمل فردية خاصة بالأطفال والشباب المصابين بالتوحد، وذلك لعرض مهاراتهم، والتي تشمل، صناعة الفخار والجلود والرسم وبرمجة الكمبيوتر والطباعة الرقمية وصنع الحلوى.

وتشارك الفنانة غادة عادل، سفيرة الأوتيزم لعام 2024 بطلة مسلسل حالة خاصة في الاحتفالية بإجراء مقابلة مع عبد الله أشرف الشخصية الحقيقية لنديم في مسلسل حالة خاصة.

وستتم إضاءة المتحف المصري الكبير باللون الأزرق بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للتوحد، وذلك للتوعية بالتوحد أسوة بـ28 مبنى وأثرًا على امتداد الجمهورية مثل الأهرامات ومكتبة الإسكندرية ومعبد دندرة بقنا ومبنى هيئة قناة السويس.

الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم، عبرت في بيان عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث السنوي، مشيرة إلى أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لهذا الاحتفال الذي يعتبر فرصة لتسليط الضوء على إبداعات الأطفال والشباب من ذوي طيف التوحد، كما أوضحت أن المقاعد المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، التي صممها هؤلاء الشباب، تعكس قدراتهم ونقاط قوتهم التي يجب التركيز عليها.

وتحدثت عن شعار «مالناش حدود» قائلة إنه يعكس التزام الجمعية بتأهيل الشباب من ذوي التوحد وتوفير الفرص المناسبة لهم في سوق العمل بناءً على كفاءاتهم المهنية.