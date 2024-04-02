كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي اليوم عقد جديد بينه وبين الشعب المصري

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم تعد عقدا اجتماعيا جديدا ومستمرا منذ عام 2014 إلى الآن، والشعار الأهم هو استمرارية العلاقة والثقة بين القيادة والشعب، وتطوير مستوى العمل الوطني إلى آفاق مستقبلية تليق بمصر والجمهورية الجديدة التي رأينا أحد وجوهها المشرقة في العاصمة الإدارية.

وأضاف «السعيد»، خلال حواره على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حرص الرئيس اليوم حضور الأطفال في رفع العلم أو وضع إكليل الزهور في النصب التذكاري كلها إشارات ودلائل أن مصر هي دولة المستقبل، وهذا كان جليًا في كلمة الرئيس، لافتًا إلى أن التوازن بين البعد الداخلي والخارجي كان واضحًا في كلمة سيادة الرئيس.

التوازن بين الرؤية السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الدولة

واستكمل: «ليس فقط التوازن بين البعدين الداخلي والخارجي، وإنما التوازن بين الرؤية السياسية والاقتصادية، والبعد الاقتصادي والاجتماعي، وكلمة الرئيس اليوم كل حرف فيها وضع بعناية وصيغة بعناية ليقدم دلائل ورسائل واضحة في مسار الدولة، ونجد أن الرئيس تحدث عن البعد الخارجي لأنه ما فرض على مصر تحديات داخلية، وكل هذه الأزمات مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة التحديات الداخلية».