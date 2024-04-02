موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.. رياح وأمطار

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، واستمرت الموجة الحارة على مدار عدة أيام، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر ويكون دافئا على السواحل الشمالية، ويكون حار نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتبارا من الأحد الموافق 7 إبريل، لتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، ويكون هناك نشاط للرياح ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق منفرقة من البلاد.

درجات الحرارة الأحد 7 إبريل

وتأتي درجات الحرارة يوم الأحد، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.