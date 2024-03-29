أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

ضربت موجة أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عددا كبيرا من المحافظات، بدءًا من الساعات الأولى من اليوم الجمعة واستمرت حتى الصباح الباكر، وسقطت الأمطار بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على عدة محافظات بينها القاهرة، والجيزة، ومحافظات الوجه البحري، وشرق البلاد، وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها موعد تحسن حالة الطقس.

أمطار رعدية اليوم في مصر

وشهدت عدة محافظات أمطار رعدية ورياح قوية طوال الليل، بينها القاهرة والجيزة والتي استمرت حتى فجر اليوم، ثم تحسنت الأحوال الجوية نسبيًا منذ الصباح، بينما ما يزال تشهد عدة محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية سقوط أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح.

موعد تحسن حالة الطقس

ووفقًا للأرصاد الجوية، فإنّ هناك تحسن في حالة الطقس اليوم الجمعة على معظم الأنحاء، إذ تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، فيما تنشط حركة الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الطقس في الأيام المقبلة

ويبدأ تحسن حالة الطقس في الأيام المقبلة بدءًا من غد السبت، إذ يتوقف سقوط الأمطار، بينما تبقى الظاهرتين الجويتين المؤثرتين هما كثافة الشبورة المائية على الطرق، ونشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من البلاد وذلك حتى الأحد المقبل، ثم تنقشع الشبورة المائية، ويستمر نشاط حركة الرياح على عددٍ من المحافظات حتى الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل.

حالة الطقس في مصر

وتضمنت حالة الطقس في مصر اليوم، استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري 27 والصغرى 15، بينما تسجل في السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 14، فيما تسجل العظمى في جنوب سيناء 30 والصغرى والصغرى 18، والعظمى في شمال الصعيد 29 والصغرى 15، ودرجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 34 والصغرى 18.