8 نصائح لمرضى الحساسية مع تقلبات الطقس.. احذر ارتفاع درجات الحرارة

تقلبات جوية شديدة شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، نتيجة وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد، أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، فضًلا عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، بحسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، لذا شددت على مرضى الحساسية بضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

انتشار العدوى الفيروسية

مع دخول فصل الربيع، تشهد البلاد عدم استقرار في الطقس من خلال حدوث التقلبات الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مع سقوط الأمطار ونشاط حركة الرياح، وفقًا لحديث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «تؤدي تلك التقلبات الجوية إلى انتشار عدد من العدوات الفيروسية التنفسية التي تُعتبر أكبر مهيج لحساسية الصدر والأنف، بجانب تسبب الأتربة والغبار وحبوب اللقاح في تهيج حساسية الصدر والأنف والعين والجلد».

نصائح لمرضى الحساسية

وأضاف الحداد لـ«الوطن»، أن حساسية العين تظهر في صورة حكة وإحمرار ودموع، وتظهر حساسية الأنف في صورة سيلان وزكان ورشح وعطس، أما حساسية الصدر فتتجلى في صورة أزمات ربوية، كما تشتد حساسية التنفس من خلال الكحة الشديدة، لذا ينبغي على مريض الحساسية اتباع عدد من النصائح الوقائية في حالة وجود عواصف ترابية.

عدم تخفيف الملابس مجرد حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بل من الممكن ارتداء ملابس قطنية شبه ثقيلة.

استخدام بخاخات الصدر والأنف باستمرار.

غسل الأنف بمحلول ملحي باستمرار.

ارتداء نظارات الشمس في حالة المعاناة من حساسية العين.

الحرص على تناول مضادات الهيستامين.