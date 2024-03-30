«مناخ الزراعة» يوضح حالة الطقس الأيام المقبلة: هذه هي مواعيد ري القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن كتلة دافئة ستسيطر على أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة مع انعدام فرص تساقط الامطار.

وأوضح «فهيم»، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات متتالية في درجة الحرارة على كل الانحاء، لتكون حول 33 درجة مئوية شمالًا، و36 درجة مئوية جنوباً نهاراً، مشيرا إلى الشعور بمزيد من الدفء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 درجة مئوية، مع نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع، لتكون سرعة الرياح بين 30 إلى 40 كم في الساعة، فضلا تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق.

ضرورة ري القمح ليكون دائمًا بعد الساعة 8 إلى 9 مساءًا

وأكد رئيس المركز، ضرورة ري القمح ليكون دائمًا بعد الساعة 8 إلى 9 مساءًا خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات والري، ويكون آخر النهار من 4 إلى 5 مساءًا في محافظات الصعيد «سوهاج– قنا– الأقصر– اسوان» أيام الأربعاء والخميس، ومنع الري يوم الجمعة لكل المناطق.

وشدد على ضرورة العمل على الحفاظ على استمرار سريان العصارة لأشجار الفاكهة حتى لا تحدث مشاكل في إمداد عناصر هامة مثل الكالسيوم والبورون والزنك والمولبيد نيوم، وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والإخصاب وتثبيت العقد لأنها مسئولة عن اوكسينات المرحلة، من خلال ضبط الري قدر الإمكان بحيث يتم تقريب الفترة بين الريات وتقل كميات المياه مع أهمية إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه في هذه الفترة.

محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة

ولفت «فهيم» إلى أهمية محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة الماصة والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض على المحاصيل والوقاية من المستجدات (أمراض بداية موسم البياض الدقيقي ولفحات أزهار وانثراكنوز وأعفان الجذور)، مع تعويض تعطل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة (ذرة - سمسم - قطن)، من خلال إضافة حامض الفسفوريك مع الري (10 لتر للغمر و3-4 لتر للتنقيط) أو إضافة عالي الفسفور مع البوتاسيوم فوسفيت رشاً بمعدل 6 سم لكل لتر، ودعم محاصيل الخضراوات من إرتباك الأجواء الفترة الماضية.