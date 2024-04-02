أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي، على تساؤل ماذا نقول عند علامة السجود في القرآن الكريم، إذ لا يعلم البعض ماذا يقول عندما يرى علامة السجود عند تلاوته آيات كتاب الله من المصحف الشريف.

ماذا نقول عند علامة السجود في القرآن الكريم؟

وقال الشيخ الشعراوي، في مقطع فيديو بأحد دروسه الدينية السابقة، في إجابته على ماذا نقول عند علامة السجود في القرآن الكريم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عباده بخصوص سجود التلاوة إذ يقول: «اللهم احطط بها عني وزرًا، واجعلي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا».

تعرف على ماذا نقول عند علامة السجود في القرآن الكريم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي بشأن سجدة التلاوة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»، [رواه مسلم في صحيحه]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد»، رواه البخاري.