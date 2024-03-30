أحمد عمر هاشم بمملكة الدراويش: تفسير الشعراوي للقرآن جذب العالم بسبب روحانياته

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود كان لا يذهب مكتبه قبل أن يصلي ركعتين في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة الحياة: «ابن عمي الشيخ سعيد أبو هاشم كان من أبرز الدراويش وكان يلتقي بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود في مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه».

من عمل بما علم ورثّه الله علم ما لم يعلم

وعن تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم، قال هاشم إنه جذب انتباه العالم، رغم وجود مئات التفسيرات المختلفة والسبب روحانياته وعلم الموهبة لديه، لأن من عمل بما علم ورثّه الله علم ما لم يعلم.

وتابع أن كل إنسان يؤخذ من رأيه ويرد، إلا صاحب العصمة والروضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمنا بشرا فكل انسان يجوز عليه الخطأ والصواب، ولكل انسان إيجابيات وسلبيات، ولكن ما دام العالِم والداعية له إيجابيات أكثر من السلبيات فهذا الأهم.