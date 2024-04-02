وقفوا قبل الصف الأول.. مسجد يشجع الأطفال على الصلاة بطريقة مختلفة

داخل أحد المساجد بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، وقف الإمام ليصلي صلاة التراويح، وخلفه من ناحية اليسار حوالي 5 أطفال يصلون وراءه، وخلفهم الصف الأول من الرجال والشباب، تلك الصورة انتشرت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات البعض يشجع تلك الفكرة، التي تحث الأطفال على صلاة الجماعة، بعد أن كان بعض المساجد يدفعون الأطفال للخلف، ويثيرون تصرفات بحكم مرحلتهم العمرية.

شاب يدعى أحمد حاتم الديب، نشر الصورة عبر صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن العاملين بالمسجد وضعوا الأطفال على يسار الإمام قبل الصف الأول، معبرًا عن إعجابته بتلك الفكرة التي تشجع الأطفال على الصلاة.

وكتب «أحمد» عبر صفحته: «لقيتهم يعني مش مخليين الأطفال في الصف الأخير زي معظم المساجد اللي اتربينا فيها، ولا بيزهقوا من وجود الأطفال ولعبهم في المسجد، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي لأن المسجد فيه من كبار السن كتير ما شاء الله، فقولت يمكن الأطفال دول هاديين وفاهمين».

وأضاف الشاب قائلاً: «لما قربت من الصفوف الأولى لقيتهم عادي وسط الصلاة بيبصوا لبعض وبيهزروا مع بعض عادي، وبعد ما بنخلص الركعتين فيه حد بيروح يكلمهم بالراحة ويفهمهم الصح، محدش بيروح يزعق فيهم بصوت عالي ولا يقول فين أبهات الأطفال دول ياخدوهم عشان نعرف نركز في الصلاة».

حكم وقوف الأطفال أمام الصف الأول

وفي السياق نفسه، تحدث الدكتور محمد أبو السعود، لـ«الوطن»، خطيب بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم وقوف الأطفال في الصف الأول، موضحًا أن الأصل هو الرجال ثم الصبيان ووراءهم البنات الصغيرة والنساء، وخلف الإمام مباشرة يجب وجود شخص جاهز ليؤم بالمصلين، في حالة تعرض الإمام لأي ظرف، لكن إذ تم وضع الأطفال أمام الصف الأول لكن على جانب الإمام، فهذا ليس فيه أي حرمانية، ما دام الأطفال ليسوا خلف الإمام مباشرة.

أبو السعود: الأطفال بالنسبة لي هم المستقبل

وأكد «أبو السعود» أنه يضع الأطفال قبل الصف الأول على يمينه ويساره أثناء الصلاة، فهذا يشجعهم على دخول المسجد، مضيفًا: «العيال صغيرة لما بتسيبهم ورا بيعملوا مشكلة، لما يبقى قدام مش هيعملوا حاجة، وأنا بعمل كده معاهم لأني بشوفهم دايمًا إنهم المستقبل، لكن لو الإمام خلى الأطفال وراه مباشرة هيكون عليه ذنب، لازم يكونوا على يمينه أو شماله».