أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الـ23 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، وذلك بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات ورفع حالة الطوارئ في المساجد الكبرى، خلال أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، طمعًا في الفوز بثواب ليلة القدر.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإنه طبقا لمواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و50 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و55 دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، سيحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، سيكون في تمام الساعة السادسة و11 دقائق، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و30 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، تبلغ 14 ساعة و21 دقيقة.