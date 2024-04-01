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دراما المتحدة

مؤدي المهرجانات مسلم يؤذن على الهواء: كنت مسؤولا عن مسجد (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
11:56 م | الإثنين 01 أبريل 2024
المطرب مسلم

المطرب مسلم

فاجأ مؤدي المهرجانات مسلم، الجمهور خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، مع الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»، بتأديته للأذان.

سر تعلق مسلم بالأذان

أوضح «مسلم» أنه بعد معرفة أن صوته جيدًا، بدأ في أداء الأذان في أحد المساجد: «وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس».

وأشار إلى أن صوته أصبح جيدًا وجميلًا بسبب تجويد القرآن لأنه يحسن الصوت: «انا تبهدلت أوي عشان أرجع أغني، وكان حلمي أوصل بموهبتي لهدف أقول إني هوصل وهعمل ده».

وتابع: «ربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، في أوقات بتفوتني في الصلاة.. ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني».

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