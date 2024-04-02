مسلسل جودر الحلقة 8.. ياسر جلال يصبح بطلا لمدينة النحاس وملكها يحتفي به

في الأثناء التي كان يبحث فيها جودر، ويؤدي دوره الفنان ياسر جلال، عن مكان الخروج الآمن من جزيرة الأشباح التي وقع فيها، وصل إلى قصر بيناس ملك مدينة النحاس، ووجده موثقا بالسحر الأسود الذي قامت به شواهي التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية نور.

مسلسل جودر الحلقة 8

وحاول جودر بمجرد أن رأى الحال الذي وقع فيه الملك بيناس أن يروي قصته، وقام بتطبيب ظهره بوريقات الشجرة التي تعالج منها قبل ذلك، ونجح في مراوغة شواهي في فك السحر عن بيناس، الذي حولته بقدرتها الساحرة إلى نصف حجر لكي لا يتمكن من الحركة طوال حياته انتقاما منه لطعنه حبيبها، ثم اختبأ جودر في فراش حبيبها وانقض عليها وطعنها بخنجره.

جودر ينقذ بيناس ملك مدينة النحاس

وخلال عرض مشاهد الحلقة 8 تمكن جودر من إنقاذ بيناس ملك مدينة النحاس ومدينته، من السحر الأسود الذي قامت به شواهي، وأصبح جودر بطل المدينة التي أنقذها وكافأه ملكها بيناس، وقدمه لشعب المدينة على أنه البطل المخلص وحياه جميع من في المدينة.