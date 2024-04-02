مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تبدأ خططها في التخلص من الغوريلا

بدأت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض على قناة on، بحلم مربوحة بأن الغوريلا تتحدث معها وأنها ستخطف منها الكبير.

واستيقظت مربوحة من الكابوس وقررت أن تكتب إعلانا على الإنترنت لبيع الغوريلا لدواعي السفر، وتنزل مربوحة من غرفتها تجد الكبير يتناول الإفطار، ويخبرها أن الغوريلا هي من حضرت له الإفطار، وتجهز حاليا كوب شاي له، لتضع مربوحة في كوب الشاي ملح ورغم ذلك يشربه الكبير حتي لا تغضب الغوريلا.

وفي مشهد آخر تضع مربوحة للكبير بوردة عفريت في ملابسة وتخبره ان هناك حشرات بسبب الغوريلا ليقولها لها انها فصيلة نظيفة تنطف نفسها وما يحدث هذا منها هي.

أبطال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي ،رحمة أحمد دور زوجة الكبير، محمد سلام في دور هجرس.