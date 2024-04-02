ملخص الحلقة 8 مسلسل جودر.. منافسة جديدة تظهر لشهرزاد والملك يطمئنها

بدأت الحلقة 8 من مسلسل جودر، عندما أنهى الملك شهريار الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، مجلسه، لينتقل المشهد إلى شهرزاد (ياسمين رئيس) التي تقف أمام المرآة، ولكن تقطع عليها منافستها على قلب الملك، «تودد»، خلوتها وتدخل عليها مخدعها مستهزئة بها ومما تفكر.

ملخص الحلقة 8 مسلسل جودر

تُذهل شهرزاد من دخول المرأة التي لا تعرفها عليها المخدع بهذه الطريقة، وتنادي على مسرور السياف، لكي تسأله كيف سمح لها بالدخول، ليفاجئها مسرور بأن هذه المرأة هي إحدى حظيات الملك شهريار، ولا يمكن له أن يمنعها.

وتستمر الحلقة 8، ويدخل الملك شهريار في ظل ارتفاع الأصوات بين شهرزاد وتودد، فيأمر الأخيرة بأن تخرج بهدوء، ثم يأخذ شهرزاد ويجلسا معا على السرير ويأمرها بأن تكمل عليه باقي قصة جودر التي توقفت عن روايتها عند اللحظة التي أنقذ فيها جودر الملك بيناس ملك مدينة النحاس من كيد شواهي وسحرها الأسود، لتعود المملكة إلى ملكها مرة أخرى.

تتعرض شواهي للنقد العنيف من أخيها وأحد أفراد العصابة التي يقودانها معًا، بعد الطعنة المميتة التي طعنها إياها جودر، وتبرر له موقفها بأن الأمر لم يكن إلا مجرد خطأ وقعت فيه، وأنها ما زالت واقفة على قدميها، وستتمكن من الانتقام من الذين أهانوها بهذه الطريقة، وذلك في إطار مشاهد الحلقة 8 من مسلسل جودر.