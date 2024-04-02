تفاصيل قرض شراء السلع المعمرة بدون ضمان في البنوك.. اعرف التفاصيل

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لعملائها باقة مميزة من أنواع القروض، ومن بين تلك القروض؛ قروض السلع المعمرة دون ضمان تحويل الراتب، وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قرض شراء السلع المعمرة بدون ضمان تحويل الراتب في 3 بنوك، وفقا لما هو معلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض السلع المعمرة للموظفين بدون ضمان تحويل الراتب، وتصل مدة القرض إلى نحو 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة القرض نحو 250.000 جنيه، بفائدة 21.5% متناقصة، بشرط أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 سنة، بينما يشترط أن يبلغ الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه.

قرض السلع المعمرة في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

يتيح بنك قطر الوطني الأهلي QNB قرض السلع المعمرة للمهن الحرة بدون ضمان تحويل الراتب، بنسبة فائدة تصل إلى 25.5% متناصة سنويا، وتتراوح قيمة القرض ما بين 5000 إلى 150.000 جنيه، كما تبدأ فترة السداد من 6 شهور وتنتهي حتى 5 سنوات.

قرض السلع المعمرة في بنك القاهرة

يطرح بنك مصر قرض السلع المعمرة للموظفين بدون ضمان تحويل الراتب، وتبدأ قيمة القرض من 3000 جنيه وحتى 500 ألف جنيه، وتبدأ فترة السداد من 6 أشهر وحتى 5 سنوات، كما يشترط أن يتراوح سن المقترض ما بين 21 إلى 60 سنة.