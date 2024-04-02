شهد مسلسل بدون سابق إنذار تطورات مثيرة في الحلقة 7، حين تزداد الشكوك بين مروان «آسر ياسين» وزوجته ليلى «عائشة بن أحمد»، بعد أن تُظهر نتائج اختبار DNA مفاجأة صادمة، ويكتشف مروان أن عمر ليس ابنه.

وتُثير هذه المفاجأة شكوك مروان حول خيانة ليلى له، خاصة بعد طلبها الطلاق، ما يجعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC لمعرفة تطورات الأحداث بعد هذه الصدمة.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 8

شهدت الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث، عندما تُسافر أم مروان «نهال عنبر» مع ليلى «عائشة بن أحمد» إلى الإسماعيلية دون علم أحد، للبحث عن ابن مروان الحقيقي الذي تم استبداله في المستشفى.

تواجه أم مروان وليلى عقبة في رحلة البحث عن ابن مروان، حيث تنفي الممرضة سعاد علمها بأي شيء عن تبديل الطفل، فتطلب نهال عنبر مساعدة سعاد في الوصول إلى باقي الممرضات اللاتي يعملن في المستشفى خلال تلك الفترة، أملاً في الوصول إلى حقيقة تبديل الطفل عمر.

موعد إعادة بدون سابق إنذار

وعن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 8، فأنه يعرض الساعة 6:15 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا وفي 2 ظهرًا.

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيميا»، ما يطلب العديد من التحاليل والأشعة التي كشفت عن صدمة كبيرة، وهي أنّ الطفل عمر ليس ابنهما، وجرى تبديله مع طفل آخر أثناء ولادته.