مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل يُطلق آسر ياسين ليلى؟

كشفت أحداث الحلقة 7 للمسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، المُذاع على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال النصف الثاني من رمضان 2024، أحداثًا مثيرة وشكوكًا حول الخيانة الزوجية.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8

تدور أحداث الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، حول طلب «ليلى» التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، الطلاق من زوجها «مروان» الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، بسبب شكه في خيانتها له، بعد اكتشاف أن «عمر» ليس ابنه الحقيقي.

موعد عرض بدون سابق إنذار الحلقة 8

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.