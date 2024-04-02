أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في ختام تعاملات البنوك
كتب:
شوشة عبدالواحد
05:47 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أسعار العملات
سجلت أسعار العملات الأجنبية هبوطًا جماعيًا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات اليوم وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر
- سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
- سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع
- كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع
- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
- سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع
- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر
- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع
- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.