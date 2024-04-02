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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في ختام تعاملات البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
05:47 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أسعار العملات

أسعار العملات

سجلت أسعار العملات الأجنبية هبوطًا جماعيًا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في البنوك  العاملة في القطاع  المصرفي المصري، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي  أسعار العملات اليوم وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 

- سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع

- كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم في مصر

- سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

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بقلم شوشة عبدالواحد