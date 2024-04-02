مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. جوني يضع خطة للتخلص من الغوريلا

لجأت مربوحة خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، لجوني وهجرس وأيهم لمساعدتها في التخلص من الغوريلا.

أحداث الحلقة 23 مسلسل الكبير أوي 8

كشفت مربوحة لجوني وهجرس مخاوفها من وجود الغوريلا في الدوار بعد أن أصبحت تستحوذ على كل اهتمام الكبير، وحذرتهم أن الدور سيأتي عليهم ويستغني عنهم كما استغنى عنها، وبعد تفكير يستقر جوني لفكرة تهتز بها صورة الغوريلا في نظر الكبير.

الكبير في ورطة

وفي مشهد آخر يخبر أيهم الكبير أن هجرس يقدم ستاند أب كوميدي دون ترخيص، وتفاجأ بالغوريلا ترقص بعد أن أقنعها جوني أن الكبير في ورطة ولا بد من تجميع أموال لإنقاذه.