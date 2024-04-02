مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. الغوريلا تعود مع نجلها طرزان إلى الغابة

فوجئ الكبير خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، بطرزان نجل الغوريلا يدخل المزريطة يبحث عنها.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي، حضر طرزان ابن الغوريلا ليأخذها من المزريطة ويعودان إلى الغابة، ليسلمها له الكبير، بعد أن تأكد أنه ابنها، وبعدها اعترفت مربوحة له أنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة من الغوريلا، ليكشف لها الكبير أنه كان سعيدا جدا بغيرتها عليه.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح. وتعرض الحلقة 23 عقب أذان المغرب على قناة on، وفي نفس التوقيت عبر منصة watch it.