والد محمد الدرة بعد لقطة استشهاد ابنه في مسلسل مليحة: أحزاني لا تنقطع

«الولد مات» الكلمة التي هزَّت وجدان العالم أجمع في الانتفاضة الثانية عام 2000، عاد صداها مرة أخرى بمجرد بدء الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة التي جسدت استشهاد محمد الدرة، وهو ما علَّق عليه جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة.

قال جمال الدرة، والد محمد الدرة شهيد الانتفاضة الثانية، إن مسلسل مليحة يتحدث عن الوضع الفلسطيني بشكل عام وأنه سيحتفي بتجسيده قضية الشهيد محمد الدرة خلال الحلقة، مشيرا إلى أن سيرة ابنه خلال 23 عاما، كأنها اليوم فهي قضية تجسد الوضع الفلسطيني عامة.

الدرة: شعرت بألم كبير عند مشاهدة مشهد استشهاد الدرة

وتابع الدرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عند مشاهدة واقعة ابنه خلال حلقة المسلسل شعر بألم كبير لما جرى له ولابنه أمام العالم في بث مباشر، موضحا أنه لا يزال يتعايش يوميا مع هذه الحظات التي لن يستطيع نسيانها لأنه يعاني من إصابات جسدية، نتيجة الواقعة حتى الآن: «كيف أنسى أو أتناسى ما حصل لي ولابني وأنا كنت أحمي ابني في جسدي حتى امتلأ جسدي برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوان غاشم على شعبي استمر 6 أشهر آنذاك».

جمال الدرة: مسلسل مليحة تجسيد للواقع

وأضاف الدرة أن ما يجسده مسلسل مليحة من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، هو أمر مستمر وهو ما يشهد عليه العالم من تدمير للبيوت على رأس ساكنيها، ومن قتل للأطفال والنساء، ومن قتل للصحفيين والأطباء وتدمير المستشفيات وارتكاب المجازر في حق المرضى، وتدمير للبنية التحتية: «لن تجد في أي حرب في العالم تم فيها تدمير المستشفيات وقتل للأطباء والمرضى والأطفال، ما زال الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك يرتكب المجازر رغم قرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار».