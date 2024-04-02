طارق فؤاد عن الصلح مع شيرين: «قالت لي مش هعمل كده تاني»

تحدث المطرب طارق فؤاد عن كواليس الصلح مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما أغلقت الهاتف في وجهه، موضحًا: «كنا في عيد ميلاد الأميرة سماهر وحسن أبوالسعود كان متخانق مع شيرين في نفس التوقيت برضه، كانت عاملة مشكلة معاه».

وأضاف «فؤاد» في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «لقيت حد بيغميني من عينيا من ورا وفضلت فترة، وبعد كده بلف لقيتها بتقولي حقك عليا ومش هعمل كده تاني»، متابعًا: «هي طيبة وبحب صوتها أوي ولما غنت عيون القلب في الحفلة الأخيرة كانت حاجة تفرح القلب».

شيرين تحضر عيد ميلاد طارق فؤاد

وعن سبب تجاهله من شيرين، قال: «كانت نجمة كبيرة وفي عيد ميلادي حضر معايا صديقي الدكتور ماجد بهجت أكبر طبيب أنف وأذن وحنجرة، وقالي أنا رايح لشيرين أسلم عليها، قلت له كلمني من هناك عشان أفتح الاسبيكر وأتباهى قدام إخواتي لأنها كانت مكسرة الدنيا فقعدت أكلمه وأقوله ماجد هطفي الشمع، لكن مرة واحدة لقيتها بتزعق وتقفل التليفون في وشي، كان موقف بايخ قدام إخواتي ومراتي وولادي وبنتي، اتكسفت شوية بس خلاص».